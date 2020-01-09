Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» сократил экспорт в Европу

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъвчера в 14:36

Подробнее о событии

Газпром резко сократил экспорт газа в Европу в связи с низким спросом и большими накопленными запасами

КМВ Новости04:21

Теплая зима ударила по экспорту «Газпрома»

Век03:39

Поставки «Газпрома» в Европу обвалились

Lenta.ru00:58

Поставки «Газпрома» в Европу резко упали

Компания03:09

«Газпром» сократил экспорт в Европу

News.ru01:35

«Газпром» резко сократил экспорт в Европу

Рамблер03:36

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
REGNUM 05:43
Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Интерфакс 07:58
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости вчера в 10:57
Биатлон

Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

РИА Новости 09:50
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Общество

Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят

Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
REGNUM 09:55
Происшествия

Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»

В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Российская газета 07:10
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 02:18
Футбол

Экс-футболист «Локомотива» устроил драку во время турнира на Украине

Pravda.Ru 05:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Газета.Ru вчера в 16:30
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:12
Космос

Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Ин-спейс.ру 02:21
Армия и оружие

Путину показали макет нового авианосца

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Взгляд.ру 10:02
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Происшествия

Суд допросил экс-генерала СКР Никандрова в закрытом режиме

Мосгорсуд закрыл для прессы процесс по делу экс-руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова на время допроса его бывшего заместителя Дениса Никандрова.
Первое антикоррупционное СМИ 05:11
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес

Наталья Водянова похвасталась новым роскошным домом в Париже

Российская супермодель Наталья Водянова недавно переехала в новый дом в Париже вместе с семьёй.
Bimru.ru вчера в 07:22
Технологии

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru 07 января в 02:50
Общество

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

Вместе с Калви суд продлил срок содержания под домашним арестом другим фигурантам дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка Алексею Кордичеву, а также новому фигуранту дела – экс-директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.
Ведомости 09:06
Наука

Объявлена вымершей крупнейшая современная пресноводная рыба

Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
МедиаПоток 08:33
Футбол

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 08:54
Политика

Совет безопасности Абхазии обсудит беспорядки в Сухуме

В Абхазии собирается заседание совета безопасности для обсуждения последствий беспорядков в столице Сухуме.
РЕН ТВ 08:40
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без лидеров сборной России

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене.
Pravda.Ru 08:42
Происшествия

В Ухте на НПЗ прогремел мощный взрыв

REGNUM 09:46
Автоспорт

Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.
Республика Татарстан 07:37
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
ТАСС 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное