Энергетика
News.ru«Газпром» сократил экспорт в Европу
Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Армия и оружие
Путину показали макет нового авианосца
На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия скорее всего получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Происшествия
Суд допросил экс-генерала СКР Никандрова в закрытом режиме
Мосгорсуд закрыл для прессы процесс по делу экс-руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова на время допроса его бывшего заместителя Дениса Никандрова.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова похвасталась новым роскошным домом в Париже
Российская супермодель Наталья Водянова недавно переехала в новый дом в Париже вместе с семьёй.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Общество
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
Вместе с Калви суд продлил срок содержания под домашним арестом другим фигурантам дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка Алексею Кордичеву, а также новому фигуранту дела – экс-директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.
Наука
Объявлена вымершей крупнейшая современная пресноводная рыба
Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Совет безопасности Абхазии обсудит беспорядки в Сухуме
В Абхазии собирается заседание совета безопасности для обсуждения последствий беспорядков в столице Сухуме.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет без лидеров сборной России
Федерация лыжных гонок России опубликовала состав мужской и женской команд на этап Кубка мира в Дрездене.
Происшествия
В Ухте на НПЗ прогремел мощный взрыв
Автоспорт
Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.