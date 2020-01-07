Энергетика
News.ru«Газпром» сократил экспорт в Европу
Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.
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с чего всё началось
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.Коммерсантъвчера в 14:36
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Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными
Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
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Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) раскрыло имя одного подозреваемого в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, сообщила в четверг газета "Ведомости".
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В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
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В Австралии из-за лесных пожаров погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает Университет Сиднея.
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В Лозанне открываются юношеские Олимпийские Игры
9 января в швейцарской Лозанне стартуют зимние юношеские Олимпийские Игры.
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Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США
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Футболист «Лейпцига» Илсанкер обвиняется в изнасиловании
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Шоу-бизнес
Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Политика
Акции Boeing подорожали после заявления Трампа про ракету
На фоне заявления президента США Дональда Трампа о причинах крушения в Тегеране пассажирского самолета Boeing 737 акции авиапроизводителя на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали .
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Карякин возглавил зачет «Дакара» в классе мотовездеходов
Российский гонщик Сергей Карякин (Maverick) вышел в лидеры проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в классе мотовездеходов после пятого этапа.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
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Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
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Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
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Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Политика
В Стамбуле запустили «Турецкий поток»
В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток".