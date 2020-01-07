Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» сократил экспорт в Европу

Снижение поставок «Газпрома» в Европу снизилось на 20% с учётом запущенного 8 января «Турецкого потока». Сильнее всего снижение затронуло маршрут на Украину — с 262,3 млн кубометров в последние дни декабря 2019 года до 91,2 млн кубометров 7 января.
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с чего всё началось

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
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Lenta.ru00:58

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Коммерсантъвчера в 14:36

«Газпром» резко сократил экспорт в Европу

Рамблер03:36
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В Иране опровергли возможность попадания в украинский самолет ракеты

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Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков

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В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Из-за пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных

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Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США

В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
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В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток".
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