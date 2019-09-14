Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Газпром» сократил поставки через Opal

Компания «Газпром» сократила поставки через газопровод Opal из-за наложенного судом Евросоюза ограничения, передает РИА Новости. Отмечается, что поставки снизились примерно на 0,6 млн кубов в час.
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Газопровод OPAL

РИА Новости15 сентября в 09:37

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

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Интерфакс14 сентября в 01:41

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Эхо Москвы14 сентября в 05:03

«Газпром» снизил загрузку Opal

Газета.Ru14 сентября в 04:43

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК14 сентября в 05:01

Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

Коммерсантъ14 сентября в 02:19
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