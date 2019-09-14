Энергетика
Аргументы и Факты«Газпром» сократил поставки через Opal
Компания «Газпром» сократила поставки через газопровод Opal из-за наложенного судом Евросоюза ограничения, передает РИА Новости. Отмечается, что поставки снизились примерно на 0,6 млн кубов в час.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
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Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Экономика сегодня 06:55
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Политика
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Российская газета 06:03
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Политика
Правительство Чехии обсудит отмену признания Косово
Правительство Чехии обсудит возможность отмены признания Косово независимым.
Piter.tv 04:10
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Политика
Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие»
В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие».
РБК 06:49
Авто
Попытка Renault продавать кроссоверы Arkana через интернет провалилась
Во время летней премьеры купе-кроссовера Renault Arkana, компания первой среди автопроизводителей в России запустила сервис продажи автомобилей через интернет.
Журнал Авто.ру 06:47
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с переходным отсеком ракеты-носителя
Специалисты РКК «Энергия» завершили стыковку космического корабля «Союз МС-15» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщила пресс-служба корпорации.
REGNUM 00:34
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Экономика
ФАС предложила «Аэрофлоту» стать инкубатором по созданию лоукостеров
Федеральная антимонопольная служба России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании «Победа».
BFM.ru 04:20
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Происшествия
На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
RT на русском 02:09
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Общество
Алеся Кафельникова вышла на подиум вместе с Ириной Шейк
Дочь известного спортсмена вышла на подиум на Лондонской неделе моды, представляя костюм из новой коллекции Burberry.
Телепрограмма 06:47
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 04:55
Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании на акции 27 июля
Росбалт 07:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56