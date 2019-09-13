Политика
Sputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400
Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском 06:33
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина
Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Здоровье
Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья
Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости 01:29
Происшествия
В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Ридус вчера в 13:36
Наука
Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации
Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.
Ferra вчера в 08:42
Космос
Робот «Федор» попросил у Ивана Урганта яйца
Робот «Федор» ответил в Twitter на шутку Ивана Урганта. Он попросил у телеведущего яйца и поинтересовался, на какое время поставить таймер.
Петербургский дневник 13 сентября в 07:59
Происшествия
В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета 06:21
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости вчера в 14:56
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США
Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
РИА Новости 03:15
Хоккей
Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата.
ТАСС вчера в 13:51
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Футбол
Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»
Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru вчера в 13:20
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Футбол
Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Sportbox.RU 06:53
Происшествия
СК выявил многомиллиардное мошенничество с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России по Центральному округу Москвы возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в связи с переводом пенсионных накоплении 500 тыс. россиян в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пишет «Коммерсант».
Rambler News Service 13 сентября в 05:53
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24