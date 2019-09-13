Политика
Sputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
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Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
RT на русском 13:44
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Здоровье
В Новгородской области врачи начнут «итальянскую забастовку»
В Новгородской области врачи четырех отделений детской областной клинической больницы объявили, что с понедельника начнут «итальянскую забастовку».
Ленправда.Ру вчера в 12:31
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
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Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Наука
Исследования выявили самые опасные для вождения песни
Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.
Ferra 08:28
Наука
Объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Naked Science 13 сентября в 05:59
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе»
Футболисты "Порту" одержали гостевую победу над "Портимоненсе" в матче пятого тура чемпионата Португалии.
РИА Новости 15:31
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Рак Займитесь сегодня неотложными делами, ваша активность поспособствует усилению влияния на окружающих, а Лев Завершите старые дела, тогда освободится время для новых.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Политика
Зеленский не внял сигналу из Белого дома
Глава Белого дома хотел упредить продажу запорожского предприятия "Мотор Сич" компаниям из КНР.
Вести.Ru 13:22
Театры
В Екатеринбурге школьникам показали спектакль с изнасилованием
Портал 66.ру рассказал о фестивале «Реальный театр» в ТЮЗе, в одном из спектакле которого приняли участие обнажённые актёры и была изображена сцена изнасилования.
ИнфоСМИ 13 сентября в 05:18
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Лучший концерт: Бузова высоко оценила свой концерт в Армавире
Пожалуй, лучший концерт за последнее время! – поделилась своими впечатлениями от выступления певица.
Регион online вчера в 16:56