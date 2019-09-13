Политика

Sputnik ЛитваSputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
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Газопровод OPAL

РИА Новости09:37

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАССвчера в 04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русскомвчера в 10:09

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

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Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ruвчера в 05:56

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Вести.Ru13:42

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБКвчера в 05:01
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Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
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Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева

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Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
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На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
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Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
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Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
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Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
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