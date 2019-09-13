Политика
Sputnik Литва«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило использовать дополнительные мощности для приема газа от "Северного потока".
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Фигурное катание
15-летняя Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова, проводящая первый сезон во взрослом катании, победила на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.
Sportbox.RU вчера в 14:15
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Политика
Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Газета.Ru вчера в 08:31
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Единоборства
Стала известна дата боя Емельяненко и Кокляева
Российский боец ММА Александр Емельяненко проведет бой против стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 15:05
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
BFM.ru вчера в 11:50
Общество
Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за возможного повышения воды в Неве до опасных значений.
Известия 12:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Представитель церкви вступился за венчание Собчак
Венчание Собчак и Богомолова вызвало еще больший общественный резонанс, нежели свадьба пары.
Телепрограмма вчера в 09:56
Экономика
В программу двухпроцентной ипотеки в ДФО инвестируют 5-10 млрд рублей
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век» заявил о том, что на программу льготной ипотеки под два процента будет выделено пять-десять миллиардов рублей.
Rostov gazeta 13 сентября в 13:52
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Огурцова выходит замуж спустя три месяца после развода
Экс-участница поп-группы "Ранетки" и звезда одноименного сериала Евгения Огурцова лишь три месяца назад пережила личную драму - она рассталась со своим прежним супругом.
Территория новостей 14:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 16:07
Общество
Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку
Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31