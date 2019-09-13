Политика
Взгляд.руВ Германии ограничили доступ «Газпрома» к OPAL
Оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH – в 7.00 мск ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русскомвчера в 10:09
«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвывчера в 05:03
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Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Общество
В Москве на следующей неделе резко понизится атмосферное давление
В Москве в течение всей следующей недели ожидается резкое понижение атмосферного давления.
Известия 08:32
Единоборства
Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом
Находясь на полу, Циркунов перехватил инициативу и провел уникальный удушающий прием, так называемый «перуанский галстук».
ProstoProSport 05:05
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.
Экспресс газета вчера в 02:05
Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Lenta.ru вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Политика
Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии
Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
News.ru 08:20
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Авто
Skoda показала во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
Тарантас Ньюс 03:47
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Происшествия
Поиски пропавшего вертолёта в Якутии приостановили
RT на русском 08:19
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Футбол
Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»
Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.
Bobsoccer 07:45
Политика
В Мосгордуме собираются изменить регламент из-за итогов недавних выборов
Для выдвижения депутата предлагается снизить кворум Мосгордумы с 1/3 до 1/5.
Эхо Москвы 08:00
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье
Московский Комсомолец 08:15
Политика
В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
RT на русском 13 сентября в 14:05
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11