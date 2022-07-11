Lenta.ru«Газпром» сократил поставки газа итальянской Eni с 32 до 21 миллиона кубометровРоссийский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится в сообщении итальянской компании.РИА Новости«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день, — говорится в заявлении.News.ruВ Италии начали получать от 65% до 50% от запрашиваемых объемов, однако главный управляющий Eni К. Дескальци 18 июня 2022 г. сообщил, что предложение газа в Италии сейчас превышает спрос.Neftegaz.ruЕще 15 июня Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок на 15%.ForbesЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГазета.RuRT на русскомИА Красная ВеснаЭкономика сегодняПолитРоссияРосбалтNeva.TodayРБК ИнвестицииФАНInfinicaКомсомольская правдаNeftegaz.ruРамблерИзвестияПолитика СегодняПодробнее о событии«Газпром» предупредил итальянскую Eni о снижении поставок газаВедомости04:06Итальянская Eni заявила о снижении поставок газа из России до 21 миллиона кубометров в сутки 11 июляПРАЙМ03:31«Газпром» сократил поставки газа итальянской Eni с 32 до 21 миллиона кубометровLenta.ru04:01Итальянская Eni получит из России на 11 млн куб. м газа меньшеТАСС03:53Итальянская Eni сообщила, что получит сегодня на 11 млн кубометров меньше газа из РоссииRT на русском03:36Итальянская Eni объявила, что получит из РФ на 11 млн кубометров газа меньшеРоссийская газета03:35Итальянская Eni заявила, что «Газпром» поставит на 11 млн кубов меньше, чем ранееГазета.Ru04:02Показать ещёОценить272Поделиться