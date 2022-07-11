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«Газпром» сократил поставки газа итальянской Eni с 32 до 21 миллиона кубометров

Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится в сообщении
 итальянской компании.
РИА Новости
«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день, — говорится в заявлении.
News.ru
В Италии начали получать от 65% до 50% от запрашиваемых объемов, однако главный управляющий Eni К. Дескальци 18 июня 2022 г. сообщил, что предложение газа в Италии сейчас превышает спрос.
Neftegaz.ru
Еще 15 июня Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок на 15%.
Forbes

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