Энергетика

ПРАЙМПРАЙМ«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%

Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

В «Газпроме» заявили о прохождении нижней точки падения цен на газ

РБКвчера в 13:02

Цены на газ прошли нижнюю точку падения, считают в «Газпроме»

РИА Новостивчера в 11:21

Холодный расчет

Российская газетавчера в 11:47

В «Газпроме» спрогнозировали восстановление спроса на газ в Турции

Известиявчера в 11:18

Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

ТАССвчера в 10:21

Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

Взгляд.рувчера в 10:16

«Газпром» оказался самым пострадавшим в Европе поставщиком газа

Евразия Dailyвчера в 04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
943
Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
191
Происшествия

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
8
Авто

В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva

В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
2
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
163
Общество

Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов

Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
Псковское агентство информации 02:19
Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса.
РБК 00:23
247
Футбол

Глушаков поделился ощущениями перед игрой со «Спартаком»

Газета.Ru 02:19
Игры

Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров.
Общественная служба новостей вчера в 20:29
20
Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
8
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,6K
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
19
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 55-летний, 61-летний и 74-летний мужчины, а также 53-летняя женщина.
REGNUM 02:07
43
Происшествия

В больнице скончалась одна из раненых при нападении с ножом в Норвегии

Одна из двух женщин, получивших тяжелые ножевые ранения при нападении неизвестных на людей в норвежском городе Сарпсборге скончалась в больнице, вторая остается в критическом состоянии, врачи пытаются спасти ее жизнь.
Комсомольская правда вчера в 22:26
2
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
1
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
133
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
4
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
3
Происшествия

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Коммерсантъ вчера в 20:58
10
Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru 13 июля в 11:06
1
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Новые автомобили вчера в 23:09
129
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
83
Общество

Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в поддержку Фургала

Piter.tv вчера в 04:42
1,1K
Общество

Суд арестовал отрицающего распад СССР омского пенсионера

Омский суд поместил под домашний арест пенсионера с инвалидностью, который отрицал распад Советского союза и являлся председателем омского "исполкома Совета народных депутатов РСФСР".
VSE42.RU 00:22
11
Здоровье

В Омской области от коронавируса умерли еще два пациента

Появились свежие данные о ситуации с коронавирусом в Омской области. За последние сутки заразились 93 человека.
КП - Омск вчера в 04:55
250
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
10
Путешествия

Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах

Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
28
Культура

Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя

Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк вчера в 11:14
Здоровье

В Приморье от коронавируса скончалось 60 человек

В Приморье за сутки, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, выздоровели 123 человека .
Primpress.ru 00:43
1
Общество

Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы

В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm вчера в 09:08
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное