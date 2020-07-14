Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%

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