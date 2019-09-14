Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Газпром сократил поставки по OPAL в Европу

Газпром исполнил решение суда и сократил поставки по газопроводу OPAL — восточному отводу от магистрали «Северный поток». Вместо этого нагрузка выросла на западном отводе.
Читать в источнике
Комментировать345

Подробнее о событии

Газопровод OPAL

РИА Новости15 сентября в 09:37

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС14 сентября в 04:45

«Газпром» по решению суда нарастил прокачку через газопровод NEL

Интерфакс14 сентября в 01:41

«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»

Эхо Москвы14 сентября в 05:03

«Газпром» снизил загрузку Opal

Газета.Ru14 сентября в 04:43

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК14 сентября в 05:01

Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

Коммерсантъ14 сентября в 02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Футбол

Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

ТАСС 03:30
Общество

Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Политика

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах

В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Общество

Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей

На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
РИА Новости вчера в 10:59
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Авто

Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda

Японский бренд покажет первый полностью электрический автомобиль на автосалоне в Токио, стартующем в октябре.
Авторамблер 03:53
Энергетика

Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости вчера в 10:16
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Вести.Ru вчера в 08:44
Политика

Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет

Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU вчера в 06:47
Гаджеты

Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами

Astera вчера в 14:28
Авто

С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе

Автоновости дня вчера в 22:10
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия

В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Авто

Появилась информация о первом кроссовере Ferrari

Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Происшествия

Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Газета.Ru 01:55
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Экономика

ФАС объяснила рост цен на авиабилеты сезонностью

Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.
REGNUM 03:40
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Общество

Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Здоровье

Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Общество

Севастопольские школьники начали изучать украинский язык

Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.
Взгляд.ру 02:28
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Экономика

Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России

Два рейтинговых агентства - Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР) - получили аккредитацию Банка России.
Российская газета вчера в 08:40
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное