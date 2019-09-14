Энергетика
Телеканал 360°Газпром сократил поставки по OPAL в Европу
Газпром исполнил решение суда и сократил поставки по газопроводу OPAL — восточному отводу от магистрали «Северный поток». Вместо этого нагрузка выросла на западном отводе.
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«Газпром» с этого дня вынужден ограничить поставки в Европу через «Северный поток»
Эхо Москвы14 сентября в 05:03
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах
В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
РИА Новости вчера в 10:59
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Авто
Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda
Японский бренд покажет первый полностью электрический автомобиль на автосалоне в Токио, стартующем в октябре.
Авторамблер 03:53
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости вчера в 10:16
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru вчера в 08:44
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU вчера в 06:47
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28
Авто
С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе
Автоновости дня вчера в 22:10
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Экономика
ФАС объяснила рост цен на авиабилеты сезонностью
Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.
REGNUM 03:40
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Общество
Севастопольские школьники начали изучать украинский язык
Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.
Взгляд.ру 02:28
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Экономика
Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России
Два рейтинговых агентства - Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР) - получили аккредитацию Банка России.
Российская газета вчера в 08:40
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49