Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Газпром сократил поставки по OPAL в Европу

Газпром исполнил решение суда и сократил поставки по газопроводу OPAL — восточному отводу от магистрали «Северный поток». Вместо этого нагрузка выросла на западном отводе.
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Газпром сократил поставки по OPAL в Европу

Телеканал 360°02:06

В Германии сочли необходимым исполнение «Газпромом» решения суда по Opal

РБК11 сентября в 11:41

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

Известия11 сентября в 11:53

«Газпром» обеспоточен происходящим в Европе

Коммерсантъ10 сентября в 18:59

OPAL раздора: зачем Польша сузила «Газпрому» трубу

РИА Новости12 сентября в 01:00

Германия пригрозила России из-за «Северного потока»

Lenta.ru12 сентября в 05:29

Bloomberg сообщил об ограничениях для «Газпрома» на прокачку через OPAL

Интерфакс11 сентября в 11:40
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации

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Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
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Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
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Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика

Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки»

Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.
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Общество

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
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REGNUM вчера в 14:52
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На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

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Экономика

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К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Гаджеты

Роскачество протестировало новинки смартфонов

Осенью 2019 года эксперты Роскачества пополнили масштабное исследование смартфонов итогами испытаний 23 новинок, в результате чего в рейтинге устройств, сформированном летом этого же года, произошли изменения.
Роскачество вчера в 01:00
Армия и оружие

Парадная Т-15 «Армата» оказалась уязвимой

Lenta.ru 02:16
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Здоровье

Работу стволовых клеток улучшит простая еда

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Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15
Здоровье

Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление

Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12 сентября в 12:19
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Баскетбол

Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ

Российская газета вчера в 10:55
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Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru вчера в 14:56
Наука

Ученые выяснили причину набора веса с возрастом

HotGeo 12 сентября в 01:54
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Армия и оружие

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Комсомольская правда 12 сентября в 16:46
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РБК вчера в 07:35
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
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Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

РБК вчера в 18:17
Политика

WSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»

Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
ТАСС вчера в 17:35
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