Энергетика

Утро.ruУтро.ru«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США

"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%. Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Доля российского газа в Европе увеличилась – СМИ

Москва 2403:56

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

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«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44
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Политика

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Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран выполнил большинство достигнутых договоренностей по выяснению обстоятельств крушения Boeing 737-800 в Тегеране.
Lenta.ru 12:36
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Век 11:16
Общество

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

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Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
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Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

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Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
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Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
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Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

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Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
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Футбол

Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 23:39
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе

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Происшествия

Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

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Авто

Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

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Культура

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РИА Новости 09:26
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
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