Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.

с чего всё началось

"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%. Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).

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