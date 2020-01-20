Энергетика
Утро.ru«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США
"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%. Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Общество
Правительство одобрило закон о маркировании животных
Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.
Шоу-бизнес
32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой
В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца.
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
В Новосибирске пожар произошел на территории крематория. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Футбол
«Лион» арендовал Токо-Экамби у «Вильярреала» с опцией выкупа
«Лион» арендовал 27-летнего футболиста за 4 млн евро до конца сезона с опцией выкупа за 11,5 млн евро.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Общество
В США мужчина купил подержанный диван и нашёл в нём 43 тысячи долларов
Всего в диване находилось 43 тыс. 170 долларов. Говард Кирби посоветовался с юристом, который заявил ему, что деньги можно не возвращать.
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали для Android-устройств больше 5 млрд раз
Число скачиваний мессенджера WhatsApp для Android-устройств превысило 5 млрд, что поставило его в один ряд с самыми популярными приложениями и социальными сетями в мире.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Авто
Составили рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Издание «Российская газета» составили рейтинг десятилетних автомобилей, цены на которые начинаются с отметки в 250 тысяч рублей.
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Здоровье
Китайский коронавирус переходит от человека к человеку
Заразились уже 14 врачей и множество гражданских. Стало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае.
Армия и оружие
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана
Наши системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
В Госдуме рассказали о касающихся Госсовета изменениях в Конституции
20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции, из которого, в частности, следует, что президент России будет формировать Госсовет, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.