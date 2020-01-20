Энергетика
Утро.ru«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США
"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%. Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
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с чего всё началось
Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.Коммерсантъвчера в 17:15
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Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Политика
Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
Происшествия
В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС
В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Футбол
Леонардо подтвердил, что «ПСЖ» отказался отпускать Кавани в «Атлетико»
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
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Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Общество
Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку
Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
Общество
Экс-министра Улюкаева наказали за сидение на кровати в колонии
Бывший министр экономразвития РФ, отбывающий срок в ИК-1 в Тверской области, Алексей Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды
Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Гаджеты
В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп.
Теннис
Новак Джокович победил на старте Australian Open
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте Открытого первенства Австралии одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 37-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/2, 2/6, 6/1.За 2 часа 16 минут матча Новак сделал 14 эйсов и семь брейков, трижды ошибившись при подаче.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Происшествия