Энергетика

Утро.ruУтро.ru«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США

"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%. Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
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с чего всё началось

Не смыкая газ

Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки. ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Доля российского газа в Европе увеличилась – СМИ

Москва 2403:56

США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
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Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
RT на русском 06:32
Происшествия

В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС

В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
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Lenta.ru 06:55
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Вести.Ru вчера в 08:20
Армия и оружие

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Lenta.ru 07:42
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Леонардо подтвердил, что «ПСЖ» отказался отпускать Кавани в «Атлетико»

Sport24.ru вчера в 19:02
Экономика

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Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
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Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

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RT на русском 04:27
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Политическая Экспертиза 06:02
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку

Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
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Общество

Экс-министра Улюкаева наказали за сидение на кровати в колонии

Бывший министр экономразвития РФ, отбывающий срок в ИК-1 в Тверской области, Алексей Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.
Первое антикоррупционное СМИ 03:30
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
BFM.ru 07:51
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды

Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.
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Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
РИА Новости 02:15
Гаджеты

В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп.
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Теннис

Новак Джокович победил на старте Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте Открытого первенства Австралии одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 37-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/2, 2/6, 6/1.За 2 часа 16 минут матча Новак сделал 14 эйсов и семь брейков, трижды ошибившись при подаче.
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Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Sibnovosti.ru 03:38
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Российская газета 06:57
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