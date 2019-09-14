Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Газпром» снизил поставки по Opal

Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час. Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу с 7.00 14 сентября.
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«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском10:09

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01

Регулятор ФРГ запретил «Газпрому» использовать допмощности OPAL

Радио Sputnikвчера в 09:40

Opal ограничила доступ к газопроводу для «Газпрома»

Коммерсантъ02:19
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
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В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека.
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Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
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Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
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Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
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Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

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РБК 13:58
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У россиян появится возможность узаконить «лишние метры» земельных участков, которые они используют больше 15 лет при условии, что на них не было посягательств со стороны соседей.
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Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
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