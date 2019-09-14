Энергетика
РБК«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС
«Газпром» снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal. Немецкий оператор Opal Gastransport ограничил доступ «Газпрому» к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM вчера в 04:26
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Шоу-бизнес
В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
BFM.ru 11:50
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 11 сентября в 06:34
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Общество
Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло
Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 16:43
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM вчера в 04:44
Гаджеты
Apple представила новые iPhone 11 и iPhone Pro
МонаВиста 11 сентября в 08:16
Политика
Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе
Киев не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
РБК 17:23
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Волейбол
Сборная России обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы встречалась с командой Македонии.
Metaratings 13:09
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Космос
«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года
«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.
RT на русском 16:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
RT на русском 09:29
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com вчера в 11:40
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг новинок смартфонов
Эксперты Роскачества совместно со специалистами International Consumer Research and Testing (ICRT) представили обновленный рейтинг новинок смартфонов.
Экономика сегодня вчера в 02:30
Экономика
Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное вчера в 06:57