Энергетика

РБКРБК«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

«Газпром» снизил объем газа, передаваемого через газопровод Opal. Немецкий оператор Opal Gastransport ограничил доступ «Газпрому» к транзитным мощностям своего газопровода согласно решению Европейского суда.
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«Газпром» снизил поставки через OPAL

РИА Новости02:40

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

ТАСС04:45

Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу

RT на русском10:09

«Газпром» снижает поставки газа через Opal

ПРАЙМ02:24

Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

News.ru05:56

«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС

РБК05:01

«Газпром» по решению суда нарастил прокачку через газопровод NEL

Интерфакс01:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
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СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

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BFM.ru 11:50
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Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

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Глава МИД Украины исключил амнистию участников конфликта в Донбассе

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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

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Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд

Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
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«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
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Сборная России обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу

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В Москве прошёл парад городской техники

Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года

«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.
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«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
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Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

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Роскачество обновило рейтинг новинок смартфонов

Эксперты Роскачества совместно со специалистами International Consumer Research and Testing (ICRT) представили обновленный рейтинг новинок смартфонов.
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Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики

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