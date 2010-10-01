Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,6K

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 198

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. 1

Политика Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году. 14

Общество В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. 2

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,1K

Кино Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет. 5

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 626

Происшествия Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции. 2

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 2

Общество В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38 Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 295

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Общество Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузах Министерство науки и высшего образования допустило смягчение ограничений, введенных в российских вузах из-за распространения коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. 1

Экономика Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом. 1

Общество Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.

Общество Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении до 1 октября срока выплаты пособий по безработице тем, кто лишился работы после 1 марта и не смог трудоустроиться за это время.

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 56

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Общество В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры «С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС. 34