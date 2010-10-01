Энергетика
Банки Сегодня«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть
Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.
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Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
Политика
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
Общество
В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности
Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Кино
Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия
Режиссёр и актёр Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы последних десяти лет.
Ореанда-Новости 08:43
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы
На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Общество
В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38
Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Общество
Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 09:08
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Общество
Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузах
Министерство науки и высшего образования допустило смягчение ограничений, введенных в российских вузах из-за распространения коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
Lenta.ru 08:53
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Трамп подписал указ о регулировании в США деятельности соцсетей.
Evo-rus.com 06:34
Экономика
Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета
Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
Rambler News Service 07:59
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество
Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении до 1 октября срока выплаты пособий по безработице тем, кто лишился работы после 1 марта и не смог трудоустроиться за это время.
News.ru 27 мая в 11:24
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
РЕН ТВ вчера в 20:05
Общество
В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:51
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Новые автомобили 03:15
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Общество
Прокуратура проверяет тагильский «Галамарт» после давки из-за кастрюль
Накануне в тагильском магазине «Галамарт» произошла давка покупательниц из-за распродажи кастрюль по 99 рублей.
Уральский меридиан 09:26
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27