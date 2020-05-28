Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

Общество Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1". 51

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 51

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 133

Здоровье Более 500 медработников заразились коронавирусом в Башкирии По данным Роспотребнадзора Башкирии, число переболевших коронавирусной инфекцией достигло 507 человек, это медработники, которые точно получат выплаты, в остальных случаях ведомство может провести расследование и ряд экспертиз для подтверждения выплат. 39

Здоровье Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 18:40 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге по-прежнему превышает число выздоровлений, что не позволяет говорить о выходе города на плато по заболеваемости.

Общество Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП Министерство юстиции России в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложило установить особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход.

Общество Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38 На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. 519

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 440

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 6

Политика Китай потребовал от США прекратить вмешательство в дела Гонконга Пекин, 28 мая 2020, 14:38 — REGNUM Власти Китая примут решительные контрмеры в случае, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться в дела Гонконга, заявили 28 мая в МИД КНР. 6

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 6

Политика Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости. 8

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции "До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства. 108

Экономика Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. 126

Общество В Госдуме назвали возможный срок открытия российских пляжей Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи практически по всей России могут начать открывать с 1 июля, пишет «Парламентская газета». 379

Происшествия В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин. 68

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,1K

Здоровье Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. 32