Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

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Экономика Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. 14

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Наука Предложен новый способ поиска аксионов Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.

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Общество В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.

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