Энергетика
Банки Сегодня«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть
Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.
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«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть
Банки Сегоднявчера в 06:06
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Газета.Ru 05:38
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Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ
Bimru.ru вчера в 05:26
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Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.
РИА Новости 14:44
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Интерфакс вчера в 13:31
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В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия 14:30
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Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»
Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
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Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением.
News.ru 13:37
Общество
Якутский шаман признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Наука
Предложен новый способ поиска аксионов
Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.
Anonsens 28 мая в 16:28
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Общество
Парикмахерские в Московской области откроются 3 июня
Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», со следующей среды в Подмосковье возобновят работу парикмахерские.
Арендатор.ру вчера в 12:29
Общество
В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
Уральский меридиан 12:03
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
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Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
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Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета вчера в 05:07
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Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
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Человек из телевизора: Ирина Петровская, Ксения Ларина
К. Ларина ― Возвращаемся в программу "Человек из телевизора". Ксения Ларина, Ирина Петровская.
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В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru 13:24
Экономика
Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года
Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18