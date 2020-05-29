Энергетика

Банки СегодняБанки Сегодня«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

Падение спроса на газ из-за пандемии коронавируса и аномально теплой зимы обрушило цены на него. Так, неделю назад спотовые цены на газ (предполагают поставку в течение 3 дней) на голландской бирже TTF упали до 34 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня падали до 26,4 долларов.
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«Газпром» терпит убытки. Надежда на холодную зиму и восстановление экономик

Аргументы недели11:48

Польские СМИ о прекращении российского транзита: «Газпром» убил двух зайцев»

ФАН10:24

Газа слишком много. Как ведет себя европейский газовый рынок в условиях кризиса и что это значит для «Газпрома»

Новая газета03:35

«Газпром» сократил транзит газа через Польшу. Как результат, цены на европейском рынке выросли на треть

Банки Сегодня06:06
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
145
Происшествия

В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Российская газета 14:41
121
Политика

Путин обновил стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года.
Газета.Ru 12:05
8
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
4,6K
Общество

Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
19
Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
1K
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
684
Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru вчера в 00:20
8
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
1,4K
Экономика

За госзаказ автомобилей заплатят беспроцентными кредитами

Минпромторг опубликовал проект программы субсидирования банкам недополученных доходов по кредитам и договорам факторинга для опережающих закупок автомобилей.
Коммерсантъ 15:21
Армия и оружие

В США опубликовали снимки «российских МиГов» в Ливии

Утро.ru 12:04
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
499
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
207
Происшествия

Вандалы разогревали еду в ведре на Вечном огне в Одинцове

РЕН ТВ 09:24
25
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
61
Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель

Цена нефти марки Brent на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже поднималась в моменте выше $38 за баррель, свидетельствуют данные Investing.
Ведомости 14:51
4
Футбол

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Стамбулу же могут доверить решающий матч Лиги чемпионов в следующие сезоны. Решение по данному вопросу УЕФА примет в середине июня.
ProstoProSport 10:04
Футбол

Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА

Metaratings 13:21
Общество

Режим самоизоляции в Омской области официально ослабят с 4 июня

Бурков отметил, что Омская область в ближайшие дни выйдет на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, ограничения будут введены снова.
Город55.ру 11:33
22
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,4K
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
1,1K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,7K
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
147
Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
3
Футбол

Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.
Metaratings 11:47
Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
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