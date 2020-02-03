Энергетика
REGNUMГазпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».
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с чего всё началось
Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза — на 70% — и составил 2,65 млрд куб. м, пишет 3 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные о «фактических потоках газа» на сайте «Газпрома».Известиявчера в 15:04
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
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