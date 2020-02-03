с чего всё началось

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».

Общество На горячее питание омским школьникам добавили 5 рублей в день Размер денежных средств, выделяемых из областного и местных бюджетов муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся вышеуказанной категории, составляет 10 рублей в день (5 рублей — из областного бюджета и софинасирование из местных бюджетов — не менее 5 рублей в день).

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Гаджеты Бренд BlackBerry прекратит своё существование Компания TCL Communication решила отказаться от производства смартфонов под брендом BlackBerry.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.

Общество Детские пособия снова проиндексировали Пособия, выплачиваемые для детей до полутора лет, с 1 февраля 2020 года проиндексированы на 3 %, сообщает пресс-служба регионального Фонда социального страхования.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Александр Емельяненко замечен в странном состоянии Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Общество Google раскрыла доходы от YouTube Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.