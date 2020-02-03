Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».
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Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились
 втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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