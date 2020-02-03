Энергетика
REGNUMГазпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.РБКвчера в 09:23
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
RT на русскомвчера в 16:01
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