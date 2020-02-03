с чего всё началось

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Культура Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.

Политика Эрдоган потребовал от России вернуть Крым Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Российскую Федерацию в большинстве внешнеполитических вопросов, неожиданно потребовал от РФ вернуть Крымский полуостров Украине.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Экономика Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т).

Общество Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.

Общество Стрелков ответил на обвинения по делу MH17 Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.

Культура Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Общество Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.

Происшествия Расследование дела против члена банды Басаева завершили Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении члена банды Басаева о нападении на Буденновск в 1995 году, дело завершено и передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.