Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» сократил транзит газа через Украину
В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании. При этом по условиям газового соглашения «Газпром» заплатит за резервирование мощностей в два раза больше.
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.РБК03 февраля в 09:23
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
RT на русском03 февраля в 16:01
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