Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» сократил транзит газа через Украину

В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании. При этом по условиям газового соглашения «Газпром» заплатит за резервирование мощностей в два раза больше.
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