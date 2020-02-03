Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» сократил транзит газа через Украину
В январе российская компания «Газпром» снизила экспорт газа через территорию Украины практически на 70%, до 2,65 млрд. куб. м. Об этом сообщается в материалах компании. При этом по условиям газового соглашения «Газпром» заплатит за резервирование мощностей в два раза больше.
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Армия и оружие
Россиян начали эвакуировать из Китая военными самолетами
Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая. К операции привлечены самолеты ВКС.
Музыка
В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»
Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Общество
В Госдуме изучат причины убыли населения в Волгоградской области
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для изучения ситуации в регионах, которые показали значительную убыль своего населения, передает ТАСС.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Культура
Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле
Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
Общество
Для предустановки приложений попросили отсрочку
Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Кино
Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Денисом Паршиным
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Общество
«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Энергетика
Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.
Футбол