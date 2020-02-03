Энергетика
РБК«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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Происшествия
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Армия и оружие
В Сирии убили приближенного Сулеймани
В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Технологии
Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения
ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу
Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Армия и оружие
Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми
Эрдоган заявил, что число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми человек.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Политика
ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Происшествия
Боксера Кушиташвили арестовали и исключили из сборной
Кино
Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA
Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Политика
Макрон назвал Францию проевропейской страной
Франция - не пророссийская или антироссийская, а проевропейская страна, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Польшу, отметив необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Кино
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Здоровье
Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
Технологии
В России появится собственное оборудование для 5G-сетей
Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
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