Энергетика

РБКРБК«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

РБК09:23

На Украине назвали объем транзита газа из России за январь

Московский Комсомолец06:49

Транзит газа из РФ по территории Украины в январе составил 2,5 млрд кубов

ПРАЙМ03:08

Почему «Газпром» сократил транзит через Украину в три раза

Rambler News Service04:34

В «Нафтогазе» рассказали о количестве перекаченного российского газа по территории Украины

ТК Звезда03:20

На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

RT на русском03:09

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Lenta.ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

Вести.Ru 08:20
Происшествия

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 23:54
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Армия и оружие

В Сирии убили приближенного Сулеймани

В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Lenta.ru 09:57
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Технологии

Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения

ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Компания 02:04
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК 09:33
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу

Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Свободная Пресса 01 февраля в 15:53
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми

Эрдоган заявил, что число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми человек.
ТАСС 10:25
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Происшествия

Боксера Кушиташвили арестовали и исключили из сборной

Коммерсантъ 09:49
Кино

Историческая драма «1917» стала триумфатором британской премии BAFTA

Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса стала триумфатором 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
ТАСС вчера в 20:21
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Политика

Макрон назвал Францию проевропейской страной

Франция - не пророссийская или антироссийская, а проевропейская страна, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Польшу, отметив необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 01 февраля в 13:49
Здоровье

Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Технологии

В России появится собственное оборудование для 5G-сетей

Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews 04:10
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Авто

GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Российская газета 03:01
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM 09:55
Футбол

Криштиану Роналду: «Горжусь, что забил 50 голов в футболке „Ювентуса“»

Матч ТВ вчера в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное