Энергетика

РБКРБК«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

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На Украине назвали объем транзита газа из России за январь

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На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

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Почему «Газпром» сократил транзит через Украину в три раза

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В «Нафтогазе» рассказали о количестве перекаченного российского газа по территории Украины

ТК Звезда03:20

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

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Транзит газа из РФ по территории Украины в январе составил 2,5 млрд кубов

ПРАЙМ03:08
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Эрдоган сказал «Слава Украине» на встрече с Зеленским

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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
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Финансы

«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
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Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
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Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
РИА Новости 08:49
Политика

Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Московский Комсомолец 09:40
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Вести.Ru 10:15
Общество

Все российские туристы вернулись из Китая

Все российские организованные туристы благополучно вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщил Ростуризм 3 февраля.
iReactor 10:09
Общество

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Газета.Ru 09:50
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

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Российская газета 05:18
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидку на машины Lada в феврале

Продолжит действовать и программы «LADA Finance» (скидка 20 – 40 тыс. рублей), «LADA Leasing» (30 – 40 тыс. рублей для юрлиц и ИП), «LADA в такси» (особые условия для партнеров «Яндекс.Такси») и «Сделка года от LADA», дающая возможность получения индивидуального предложения на любое авто LADA прямо от дилерцентра без каких-либо условий.
CarsWeek.ru 06:23
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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы

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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивы о Ялтинской конференции

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В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля

В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
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Игорь Семшов: вряд ли за ограблением моего дома стоят «левые» люди

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал про сессию во время получения тренерской лицензии, о чувствах к московскому ЦСКА, про людей, стоящих за ограблением его дома в Подмосковье, а также об отношении к алкоголю и кальяну.
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Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ 01 февраля в 13:18
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Происшествия

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
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Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец 01 февраля в 09:05
Экономика

Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Вышел новый тизер фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

News.ru 08:11
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
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