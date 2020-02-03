Энергетика
РБК«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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Происшествия
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Финансы
«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля
По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Хоккей
Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов
Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.
Общество
Все российские туристы вернулись из Китая
Все российские организованные туристы благополучно вернулись в РФ из Китая. Об этом сообщил Ростуризм 3 февраля.
Общество
Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили
До в СМИ появились сообщения о том, что четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидку на машины Lada в феврале
Продолжит действовать и программы «LADA Finance» (скидка 20 – 40 тыс. рублей), «LADA Leasing» (30 – 40 тыс. рублей для юрлиц и ИП), «LADA в такси» (особые условия для партнеров «Яндекс.Такси») и «Сделка года от LADA», дающая возможность получения индивидуального предложения на любое авто LADA прямо от дилерцентра без каких-либо условий.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин остался без заброшенной шайбы
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Источник РБК в клубе уточнил, что зарплата Кокорина приравнена к МРОТ.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивы о Ялтинской конференции
Происшествия
В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче коктейля
В Москве бармен одного из заведений сломал позвоночник посетителю при подаче экстремального коктейля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради не стала надевать бюстгальтер под откровенное кружевное платье.
Футбол
Игорь Семшов: вряд ли за ограблением моего дома стоят «левые» люди
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал про сессию во время получения тренерской лицензии, о чувствах к московскому ЦСКА, про людей, стоящих за ограблением его дома в Подмосковье, а также об отношении к алкоголю и кальяну.
Игры
Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Происшествия
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.