"Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Руководитель одного из ведущих госпиталей для пациентов с коронавирусом в России - главврач московской городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко - рассказала, что сейчас тяжело болеет COVID-19, в основном, молодежь.
Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн, сообщил «РИА Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.