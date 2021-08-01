Главврач 52-й горбольницы Москвы Марьяна Лысенко: Тяжело болеет в основном молодёжь

Руководитель одного из ведущих госпиталей для пациентов с коронавирусом в России - главврач московской городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко - рассказала, что сейчас тяжело болеет COVID-19, в основном, молодежь.