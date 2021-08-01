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«Газпром» сократил закачку газа в хранилища Европы

Снизилась закачка в крупнейшие используемые российской компанией хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).
Коммерсантъ
Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских ПХГ для компании является главным приоритетом.
Интерфакс
Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным.
Интерфакс
«Газпром» не бронировал прерываемые мощности на аукционах и в мае.
Известия

С чего всё началось

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

"Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Интерфаксвчера в 13:55

Подробнее о событии

В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища

Газета.Ru17:21

В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища

Известиявчера в 14:40

«Газпром» сократил закачку газа в хранилища Европы

Коммерсантъвчера в 16:00

«Газпром» с сегодняшнего дня сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Эхо Москвывчера в 15:05

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Телеканал 360°вчера в 15:02

В Европе сообщили о сокращении закачки российского газа в подземные хранилища

Life.ru17:02

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Интерфаксвчера в 13:55
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