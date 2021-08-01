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«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

"Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.
Интерфакс
Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Интерфакс
Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских ПХГ для компании является главным приоритетом.
Интерфакс
Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке.
Интерфакс

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В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища

Известия14:40

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Интерфакс13:55
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