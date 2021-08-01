Интерфакс«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы"Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.ИнтерфаксСнизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).ИнтерфаксХранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских ПХГ для компании является главным приоритетом.ИнтерфаксЗадачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилищаИзвестия14:40«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища ЕвропыИнтерфакс13:55Показать все источникиОценить6Поделиться