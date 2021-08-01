Власти проверят гибель краснодарской семьи после вакцинации от COVID-19

По поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко Росздравнадзор по Краснодарскому краю займется проверкой появившейся в соцсетях информации о том, что семья из четырех человек пострадала от вакцинации.