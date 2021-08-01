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«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).
Интерфакс
Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал—Европа» (проходит через Белоруссию и Польшу в Германию).
Коммерсантъ
Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным.
Интерфакс
Ситуацию осложняет дефицит СПГ на мировом рынке.
Эхо Москвы

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«Газпром» сократил закачку ресурса в хранилища Европы

Octagon.Media16:04

«Газпром» сократил закачку газа в хранилища Европы

Коммерсантъ16:00

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Интерфакс13:55

«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Телеканал 360°15:02

В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища

Известия14:40

«Газпром» с сегодняшнего дня сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Эхо Москвы15:05
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