Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Иваново подростка, по факту ДТП назначена служебная проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.
По поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко Росздравнадзор по Краснодарскому краю займется проверкой появившейся в соцсетях информации о том, что семья из четырех человек пострадала от вакцинации.