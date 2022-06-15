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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщил Telegram-канал компании
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Ямал-Медиа
О сокращении поставок на 60% по «Северному потоку» с 16 июня «Газпром» сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Капитал страны
Компания объяснила, что немецкая компания Siemens не вернула вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые работают на базе газовых турбин.
Газета.Ru
Россия поставляет газ по «Северному потоку», который проходит по дну Балтийского моря в Германию, с 2011 года.
Forbes

Подробнее о событии

«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
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