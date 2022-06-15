Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора условились о дальнейших бесперебойных поставках российского природного газа в Сербию.
Рынок акций РФ в среду вырос на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по монетарной политике; индекс МосБиржи поднялся в район 2320 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,3%), бумагами "НОВАТЭКа" (+6%) и "ЛУКОЙЛа" (+5,7%).
Госдума приняла во втором чтении и в целом закон о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Томской и Омской области, которые нерентабельны в действующей системе налогообложения.
Россия получила €93 млрд ($98 млрд) от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней спецоперации на Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.