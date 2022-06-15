Госдума приняла во втором чтении и в целом закон о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Томской и Омской области, которые нерентабельны в действующей системе налогообложения.