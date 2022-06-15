В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
Инфляция в России по итогам текущего года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%, поделился мнением с РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
В США распространяют "фальшивки" об использовании российской армией кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, но при этом полностью игнорируют обстрелы украинскими националистами жилых районов Донецка, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,003 млрд, следует из опубликованных в среду документов Минфина США.