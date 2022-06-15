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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", поэтому с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки, сообщила
 компания.
РИА Новости
"Газпром" с 16 июня сократит прокачку газа по "Северному потоку" до 67 млн кубометров в сутки.
Российская газета
Компания объяснила, что немецкая компания Siemens не вернула вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые работают на базе газовых турбин.
Газета.Ru
Россия поставляет газ по «Северному потоку», который проходит по дну Балтийского моря в Германию, с 2011 года.
Forbes

Подробнее о событии

«Газпром» снизит мощность компрессорной станции «Северного потока» до 67 миллионов кубов
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РБКвчера в 09:41
«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»
T24вчера в 09:08
«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки
Интерфаксвчера в 09:20
«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»
Коммерсантъвчера в 09:12
«Газпром» сообщил об остановке еще одного агрегата на «Северном потоке»
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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»
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