ТАСС«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»"Газпром" сократит мощность перекачивающей станции "Северного потока" до 67 млн кубометров в сутки - холдинг.ТАССНа компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает пресс-служба российской компании.ГлагоLЦена газа в Европе на этом сообщении выросла более чем на 10% - до $978 за тысячу кубометров (стоимость июльского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures).ИнтерфаксГлава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил 15 июня, что считает сокращение поставок со стороны «Газпрома» «политическим, а не технически мотивированным решением».КоммерсантъЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Дума ТВDaily MoscowT24Pravda.RuReadovka NewsГазета.RuАфиша DailyАбзацRuposters.ruСОРОКАЯмал-МедиаRT на русскомТК ЗвездаНТВРосбалтLife.ruPublic OpinionThe Moscow PostВоенное обозрениеПятый каналПодробнее о событии«Газпром» снижает прокачку газа по «Северному потоку» еще на третьBFM.ruвчера в 15:35«Газпром» последовательно сокращает поставки в ГерманиюКоммерсантъвчера в 11:14«Газпром» снизит на 40% прокачку газа по «Северному потоку»T2414 июня в 06:46«Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку» из-за задержки оборудования из ремонтаРИА Новости14 июня в 07:32«Газпром» ограничил поставки газа по «Северному потоку» из-за задержек в работе SiemensПРАЙМ14 июня в 07:08Прокачка по «Северному потоку» сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживанииИнтерфакс14 июня в 06:56«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»ТАССвчера в 09:09Показать ещёОценить2KПоделиться