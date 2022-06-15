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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

"Газпром" сократит мощность перекачивающей станции "Северного потока" до 67 млн кубометров в сутки - холдинг.
ТАСС
На компрессорной станции «Портовая» сейчас может быть использовано только три агрегата, сообщает
 пресс-служба российской компании.
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Цена газа в Европе на этом сообщении выросла более чем на 10% - до $978 за тысячу кубометров (стоимость июльского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures).
Интерфакс
Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил 15 июня, что считает сокращение поставок со стороны «Газпрома» «политическим, а не технически мотивированным решением».
Коммерсантъ

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