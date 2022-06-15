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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщил Telegram-канал компании
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Ямал-Медиа
С 16 июня прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки.
Известия
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал причины сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток» политическими.
Известия
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

«Газпром» снизит мощность компрессорной станции «Северного потока» до 67 миллионов кубов
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