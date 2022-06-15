ТАСС«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщил Telegram-канал компании.Ямал-Медиа"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", поэтому с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки, сообщила компания.РИА НовостиТакже сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.RT на русскомКомпания объяснила, что немецкая компания Siemens не вернула вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые работают на базе газовых турбин.Газета.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВЛенТВ24Daily MoscowDP.RUРБК ИнвестицииReadovka NewsВоенное обозрениеThe Moscow PostЦарьградLife.ruКапитал страныAnewsКомсомольская правдаИзвестияAllNW.ruГазета.RuПятый каналREGNUMПрофильПодробнее о событии«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в суткиИнтерфакс09:20«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»РБК09:41«Газпром» сообщил об остановке еще одного агрегата на «Северном потоке»Forbes09:36«Газпром» сократит мощность компрессорной станции «Северного потока»РИА Новости09:59«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»Коммерсантъ09:12«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»T2409:08«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»ТАСС09:09Показать ещёОценить2,5KПоделиться