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«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»

«Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщил Telegram-канал компании
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Ямал-Медиа
"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", поэтому с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки, сообщила компания.
РИА Новости
Также сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.
RT на русском
Компания объяснила, что немецкая компания Siemens не вернула вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые работают на базе газовых турбин.
Газета.Ru

Подробнее о событии

«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки
Интерфакс09:20
«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
РБК09:41
«Газпром» сообщил об остановке еще одного агрегата на «Северном потоке»
Forbes09:36
«Газпром» сократит мощность компрессорной станции «Северного потока»
РИА Новости09:59
«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»
Коммерсантъ09:12
«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»
T2409:08
«Газпром» сократит мощность перекачивающей станции «Северного потока»
ТАСС09:09

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