Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до минимальных уровней за много лет, сообщил
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение главного арбитра матча 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" Владислава Безбородова не засчитать гол в ворота столичной команды.