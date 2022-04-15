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«Газпром» сообщает, что запасы газа в европейских хранилищах упали до многолетних минимумов

Потребители в Европе за минувшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона, запасы опустились до минимальных уровней за много лет, сообщил
 "Газпром" в своем Telegram-канале.
РИА Новости
Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а в последующие годы показатель должен подняться до 90%.
ПРАЙМ
Как подчеркнули в «Газпроме», за прошедший зимний сезон из ПХГ Старого Света подняли 51 млрд кубометров газа (107,8% от объема), который компании смогли закачать летом 2021 года.
Expert.ru
Чтобы заполнить хранилища на 90%, европейцам надо закачать 63 млрд кубов газа.
Daily Moscow

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«Газпром» оценил запасы газа в европейских хранилищах
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