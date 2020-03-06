Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Общество Новый формат ОСАГО вступил в силу В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

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Общество Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрено уголовная ответственность.

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Биатлон Губерниев назвал Тихонова виновником проблем с допингом у биатлонистов Губерниев считает, что все должны помнить о том, что проблемы с запрещенным препаратом эритропоэтином начались в то время, когда четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России, передает «Газета.Ru».

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