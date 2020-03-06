Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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«Новатэк» заверил, что «Ямал СПГ» и партнеры из КНР исполняют обязательства по поставкам

ТАСС05 марта в 10:06

Экспорт газа из Казахстана в Китай продолжится в согласованных объемах

Красная веснавчера в 10:38

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

REGNUM05 марта в 08:09

«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме

News.ru05 марта в 10:47

«Газпром» не останавливал поставки газа в Китай

ГЛАС.RU05 марта в 08:37

Поставки в Китай российского газа идут в штатном режиме

Финмаркет05 марта в 10:45

Поставки газа по «Силе Сибири» могут остановить из-за коронавируса

ЭКД05 марта в 22:35
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Комментарии

Общество

Новый формат ОСАГО вступил в силу

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Известия 05:35
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила о желании поскорее вернуться в Россию

Поклонники связали желание Оксаны Самойловой поскорее вернуться домой с выходкой ее мужа.
RuNews24.ru 06 марта в 06:51
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Общество

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрено уголовная ответственность.
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Космос

Спутник DSCOVR возобновил работу после продолжительного сбоя

Спутник для наблюдения за Солнцем и Землёй DSCOVR возобновил работу после девятимесячного простоя.
REGNUM 09:26
Общество

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
ТАСС 08:45
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Коммерсантъ 06:47
Общество

Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Lenta.ru 05:40
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости 06:53
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Политика

Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

Lenta.ru вчера в 22:06
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва 06 марта в 13:17
Армия и оружие

Британский флот заказал крупную безэкипажную субмарину

В рамках состоявшейся в Саутгемптоне конференции НАТО по подводным силам Underwater Defence and Security Conference было заявлено, что Британский флот заключил контракт на постройку большой автономной безэкипажной подводной лодки Extra Large Unmanned Underwater Vehicle.
Naked Science вчера в 08:29
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 06 марта в 08:23
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место

Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
RT на русском 05:20
Космос

Администрация Дональда Трампа намерена приостановить строительство телескопа NASA WFIRST

Planet Today 05 марта в 03:17
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником проблем с допингом у биатлонистов

Губерниев считает, что все должны помнить о том, что проблемы с запрещенным препаратом эритропоэтином начались в то время, когда четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России, передает «Газета.Ru».
ФАН 08:49
Футбол

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» в матче чемпионата России

Газета.Ru 09:09
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06 марта в 07:27
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Киберспорт

Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
ToDay News Ufa 06 марта в 12:10
Авто

Коронавирус затронет российские автомобильные заводы

В издании «Известия» сообщают, что коронавирус уже в следующем месяце может затронуть российские заводы по производству машин, так как именно тогда у них закончатся китайские комплектующие.
Discover24 06 марта в 07:20
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
Известия 06 марта в 07:16
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Транспорт

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
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