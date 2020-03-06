Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Китайская сторона не уведомляла российский Газпром о форс-мажоре из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 5 марта представитель компании. Он отметил, что газ поставляется Китаю в штатном режиме.
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«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме

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«Газпром» не останавливал поставки газа в Китай

ГЛАС.RU05 марта в 08:37

Поставки в Китай российского газа идут в штатном режиме

Финмаркет05 марта в 10:45

Поставки газа по «Силе Сибири» могут остановить из-за коронавируса

ЭКД05 марта в 22:35
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