Поставки идут в штатном режиме, — цитирует ТАСС сообщение. Отмечается, что ранее появилась информация, что крупнейший китайский импортер газа Petrochina объявил форс-мажор из-за ситуации с коронавирусом. Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года.

«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай идут в штатном режиме

Общество Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.

Политика Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Технологии Разработан безопасный тип аккумуляторов Исследователи Университета Дикина (Австралия) сообщили о создании прототипа литий-металлических батарей, отличающихся рядом перспективных свойств.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.

Общество Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Энергетика Саудовская Аравия начала нефтяную войну Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Биатлон Биатлонист Александр Логинов может пропустить текущий сезон Кубка мира Может получиться так, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в этом сезоне Кубка мира, заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев 8 марта, сообщает ТАСС.

Здоровье Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.

Хоккей Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".