Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отметил, что договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд кубометров газа в течение 20 лет.
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«Газпром» будет сам себе покупателем

Коммерсантъ13:44

«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

Московский Комсомолец13:20

«Газпром» подписал ключевые договора по комплексу переработки в Усть-Луге

Finam.Ru11:16

«Газпром» заключил крупнейший для компании контракт на поставку газа в России

Газета.Ru12:43

«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Фонтанка.Ру12:16

«Газпром» сообщил о крупнейшем в своей истории контракте

BFM.ru13:15

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

РИА Новости11:02
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Экономика

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Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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В Москве избили и изнасиловали спасавшую детей от коронавируса медсестру

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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На корпусе Xbox One X Cyberpunk 2077 было найдено тайное послание.
Дни24 06:11
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
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Общество

В Верховном суде и Мосгорсуде выявлены нарушения на миллиарды рублей

Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей, — заявили в Счётной палате.
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Кино

Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов

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Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
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Демократы представили законопроект о реформе полиции США

Демократы конгресса США в понедельник, 8 июня, обнародовали законопроект о масштабной реформе полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей стране из-за гибели афроамериканца при задержании.
Известия 12:39
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия

В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ

В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.
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Общество

Мишустин заявил о постепенном открытии туристического сезона в РФ

В понедельник, 8 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова постепенно открыть туристический сезон.
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Игры

«Мулан» выйдет в отечественном прокате 23 июля

По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», в отечественных кинотеатрах ремейк «Мулан» от Disney выйдет 23 июля.
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СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям

Представители США и РФ проведут 22 июня в Вене переговоры по ядерным вооружениям, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя госдепа.
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Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
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В США найден клад стоимостью в миллион долларов

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Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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«Нулевым» пациентом с коронавирусом в больнице Измалково был фельдшер

О результатах проверок сразу двух районых больниц - Задонской и Измалковской - поинтересовался на заседании оперштаба глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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Общество

В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня

Правительство Саратовской области 11 июня отменяет пропускной режим в регионе и запрет на посещение кладбищ, бань и саун, оказание стоматологических услуг, до 21 июня сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, масочный режим и некоторые другие ограничительные меры, сообщил в понедельник вице-губернатор Александр Стрелюхин.
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Технологии

Google Chrome изменят из-за расизма

В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»).
Lenta.ru 12:10
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Общество

В Краснодарском крае открылись уже 28 пляжей

Ясно 10:15
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