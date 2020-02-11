Энергетика
Rambler News Service«Газпром» сообщил о сокращении доли на рынке газа Европы в 2019 году
В 2019 году «Газпром» экспортировал на европейский рынок около 199 млрд кубометров газа против 202 млрд кубометров в 2018 году. При этом, по данным «Газпрома», доля поставок сжиженного природного газа (СПГ) в европейском потреблении газа выросла в 2019 году с 13% до 21%.
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Общество
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
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Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
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Переболевшего коронавирусом в Забайкалье гражданина КНР выписали
Гражданин Китая, у которого ранее в Забайкальском крае обнаружили коронавирус, выздоровел и был выписан из больницы.
Политика
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
Политика
Рейтинг устойчивости губернаторов: 13 глав регионов оказались в «зоне риска»
Как отмечается в обновленном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленный экспертами «Минченко консалтинг», наличие эффективного политического менеджмента в период транзита власти, в который вступила Россия, оказывается особенно важно, что наглядно показала, в том числе, громкая отставка Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии.
Здоровье
Установлен рекорд заражения коронавирусом от одного человека
Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором рассказало о том, что подданный Английской короны умудрился заразить коронавирусом 11 людей из трех разных стран, что в итоге сделало его рекордсменом по распространению заразы.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
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Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
Общество
Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Кино
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны
Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Общество
Глава Верховного суда предложил расширить подсудность дел присяжным
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на подведении итогов работы судебной системы за 2019 год заявил, что с участием присяжных могут рассматриваться все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе экономического характера, если в них нет сведений, составляющих гостайну.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек
Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Футбол
«Сельта» со Смоловым обыграла «Севилью»
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Сельта" обыграла "Севилью" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе "Балаидос".
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Премьера: Новый для России бренд представил смартфон за 5 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч и огромным экраном
Вьетнамский бренд Vsmart, вышедший на российский рынок осенью 2019 года, представил у себя на родине новый бюджетный смартфон – Vsmart Joy 3.
Шоу-бизнес
Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.