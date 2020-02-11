Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» сообщил о сокращении доли на рынке газа Европы в 2019 году

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В 2019 году «Газпром» экспортировал на европейский рынок около 199 млрд кубометров газа против 202 млрд кубометров в 2018 году. При этом, по данным «Газпрома», доля поставок сжиженного природного газа (СПГ) в европейском потреблении газа выросла в 2019 году с 13% до 21%.
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