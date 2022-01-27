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«Газпром» сообщил об отборе трех четвертей объема газа из хранилищ Европы

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Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах к 25 января составил 40,93%, сообщил «Газпром» по данным Gas Infrastructure Europe (GIE).
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Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон.
Finam.Ru
ПХГ Германии и Франции заполнены до 39%, пишет портал РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал
 холдинга.
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С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
Finam.Ru

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