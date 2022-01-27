Коммерсантъ«Газпром» сообщил об отборе трех четвертей объема газа из хранилищ ЕвропыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетУровень запасов газа в европейских подземных хранилищах к 25 января составил 40,93%, сообщил «Газпром» по данным Gas Infrastructure Europe (GIE).КоммерсантъОтобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон.Finam.RuПХГ Германии и Франции заполнены до 39%, пишет портал РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал холдинга.Banki LoansС 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.Finam.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВПервый каналDaily MoscowРидусВечерняя МоскваT24Экономика сегодняАК&МИА Красная ВеснаRuBaltic.RuRT на русскомКомсомольская правдаREGNUMLife.ruЦарьградПрофильЦентральная Служба НовостейГазета.RuOilCapital.ruФАНКапитал страныПодробнее о событииУзбекско-российское СП увеличит мощность подземного хранилища газаАгентство нефтегазовой информации25 января в 04:04Заполненность подземных хранилищ газа в Европе «упала» до 40,9%Banki Loansвчера в 08:17Австралия обещает помочь Европе газом. А хватит ли мощностей?Аргументы и Фактывчера в 08:15«Газпром»: из подземных хранилищ Европы было отобрано три четверти газаPiter.tvвчера в 08:20«Газпром»: Запасы газа в ПХГ ЕС и Украины находятся на исторических минимумахOilCapital.ru25 января в 02:00Газпром: запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумахNeftegaz.ru25 января в 00:10В Европе запасы газа оказались минимальными за много летПервый канал24 января в 23:42Показать ещёОценить88Поделиться