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«Газпром» сообщил об откачке из европейских ПХГ 55,8% запасов газа

Более половины газа, закачанного в подземные хранилища в Европе, было откачано, запасы газа в Европе минимальны для зимы за много лет, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Ведомости
Запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за всю историю многолетних наблюдений, отметили в компании.
Профиль
По прогнозу экспертов консалтинговой компании Wood Mackenzie, если Россия не увеличит поставки, к концу марта уровень запасов в Европе снизится до 15%, что может стать самым низким показателем в истории.
РБК
В прошлом году биржевые цены на газ в Европе побили несколько рекордов.
РБК

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«Газпром»: из ПХГ Европы отобрано уже больше половины закачанного в прошлом году газа
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