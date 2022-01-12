По прогнозу экспертов консалтинговой компании Wood Mackenzie, если Россия не увеличит поставки, к концу марта уровень запасов в Европе снизится до 15%, что может стать самым низким показателем в истории.
"Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 г. 18984 руб. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд руб.", — цитирует пресс-служба министерства Котякова.
Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что введение частичного локдауна по COVID-19 возможно при более 40 000 заболевших в сутки, при этом полный локдаун в стране вводить не планируется.