РИА Новости«Газпром» сообщил о начале поставок газа по «Турецкому потоку» в Хорватию"Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания.РИА НовостиДокумент предусматривает поставки 4,5 млрд куб. м российского газа в Венгрию ежегодно.РБКПозже в Еврокомиссии заявили, что изучат вероятные последствия заключённого Венгрией и "Газпромом" контракта на поставку газа в обход Украины.Pravda.RuВенгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналНТВSmotrim.ruПервый каналДума ТВРЕН ТВМИР 24RT на русскомИзвестияЦентральная Служба НовостейКапитал страныLife.ruВечерняя МоскваНТВПрофильПолитическая ЭкспертизаНародные новостиИА Красная ВеснаРамблерREGNUMРидусThe Moscow PostПодробнее о событии«Газпром» отчитался о поставках газа в Хорватию по «Турецкому потоку»РБКвчера в 14:58«Газпром» запустил поставки топлива в Хорватию по «Турецкому потоку»ФАНвчера в 12:08Венгрию торжественно подключили к «Турецкому потоку» через СербиюЕвразия Dailyвчера в 05:09«Газпром» сообщил о начале поставок газа по «Турецкому потоку» в ХорватиюРИА Новостивчера в 10:31«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»ТАССвчера в 10:26«Газпром» начал прокачивать топливо через «Турецкий поток» в Венгрию и ХорватиюLenta.ruвчера в 12:02Россия начала поставлять газ в Венгрию в обход УкраиныНовостной фронтвчера в 04:00Показать ещёОценить778Поделиться