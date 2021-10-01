Депутат Рады Кива: поставки российского газа в Венгрию приведут к развалу Украины

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива написал в Telegram, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны.