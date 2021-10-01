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«Газпром» сообщил о начале поставок газа по «Турецкому потоку» в Хорватию

"Газпром" стал прокачивать топливо по "Турецкому потоку" в Хорватию, сообщила компания.
РИА Новости
Документ предусматривает поставки 4,5 млрд куб. м российского газа в Венгрию ежегодно.
РБК
Позже в Еврокомиссии заявили, что изучат вероятные последствия заключённого Венгрией и "Газпромом" контракта на поставку газа в обход Украины.
Pravda.Ru
Венгерские власти восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.
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