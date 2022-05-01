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«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%

Газпром отчитался о росте поставок газа в Китай и снижении поставок в страны дальнего зарубежья.
РБК
Комментируя ситуацию с заполненностью газовых хранилищ в Европе, "Газпром" отметил, что странам ЕС для выхода на целевой уровень 90% заполненности хранилищ предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа.
ТАСС
С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
ПРАЙМ
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м) — в частности, в связи с теплой погодой в феврале.
РБК

Подробнее о событии

Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос в январе-апреле почти на 60%
ПРАЙМ04:51
«Газпром» за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Интерфакс04:48
«Газпром» нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» за четыре месяца на 60%
ТАСС04:35
«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%
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