ПРАЙМ«Газпром» за 5,5 месяцев снизил экспорт в дальнее зарубежье до 65,6 миллиардов кубовЭкспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за первые 5,5 месяцев 2022 года сократился на 28,9% — до 65,6 миллиарда кубометров газа, заявила компания.ПРАЙМ"Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.Finam.RuСама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет.News.ruПо данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м газа.Finam.RuЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruRT на русскомГазета.RuРБК ИнвестицииT24Вечерняя МоскваPublic OpinionREGNUMАБНПодробнее о событии«Газпром» сообщил о сокращении добычи и экспорта газаКоммерсантъ13:18Газпром за 5,5 месяцев 2022 г. снизил экспорт в страны дальнего зарубежья почти на 29%Neftegaz.ru08:59«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 6,4%ТАСС08:40Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье за период до 15 июня снизились почти на 29%Lenta.ru08:14Газпром сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 28.9%АК&М07:54Экспорт газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья с начала года обрушился на 28,9%T2407:49«Газпром» за 5,5 месяцев снизил экспорт в дальнее зарубежье до 65,6 миллиардов кубовПРАЙМ07:50Показать ещёОценить61Поделиться