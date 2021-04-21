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«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России, и корпорация «готова их обеспечить».В источнике
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С чего всё началось

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос.
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