«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России, и корпорация «готова их обеспечить».

С чего всё началось В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос. ТАСС 20:59