«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ
«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России, и корпорация «готова их обеспечить».В источнике
С чего всё началось
В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа
Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос.
ТАСС20:59