Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России, и корпорация «готова их обеспечить».В источнике
Известия
SM News
Профиль
ГЛАС.RU
Lenta.ru
Нефтегазовая вертикаль
Капитал страны
ФАН
Евразия Daily
RuNews24.ru
Экономика сегодня
Вести.Ru
Piter.tv
TV BRICS
Деловое.ТВ
Neftegaz.ru
Financial One

С чего всё началось

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России, и ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос.
ТАСС20:59

Подробнее о событии

В «Газпроме» рассказали о самом перспективном газовом рынке

Профиль21:51

«Газпром»: Китай заинтересован в увеличении поставок газа из России

Вести.Ru03:19

Китаю нужно больше российского газа

Нефтегазовая вертикаль04:07

«Газпром» готов удовлетворить спрос КНР на российский газ

ФАН02:54

«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

Известия22:16

Китай захотел больше российского газа

Lenta.ru03:41

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

ТАСС20:59
Интересное