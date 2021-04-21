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Известия

«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

«Газовый рынок Китая каждые два года увеличивает потребление газа, сопоставимый со всей экспортной мощностью «Силы Сибири», которая, напомню, составляет 38 млрд куб. м газа в год», — отметил он и добавил, что КНР испытывает потребность в дополнительных поставках газа из России, и корпорация «готова их обеспечить».В источнике
Известия
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Евразия Daily

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В «Газпроме» рассказали, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

Центральная Служба Новостей00:43

«Газпром» сообщил о заинтересованности КНР в увеличении поставок газа РФ

Известия22:16

В «Газпроме» заявили, что Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа

ТАСС20:59

В «Газпроме» рассказали о самом перспективном газовом рынке

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Evo-rus.com19 апреля в 14:23

Книга «Научиться любить Россию» Ханса-Йоахима Фрая выйдет на русском на следующей неделе

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ТАССвчера в 08:19