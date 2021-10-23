Коммерсантъ«Газпром» создаст рекордный объем газа в хранилищах«Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища.КоммерсантъВ отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли.ПРАЙМС учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении показатель равен 73,824 миллиарда кубометров.ПРАЙМ"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruНовые ИзвестияLife.ruИзвестияТК ЗвездаREGNUMПолитРоссияНародные новостиГлагоLВечерняя МоскваРЕН ТВOilCapital.ruРидусЦарьградОбщественная служба новостейИА Красная ВеснаЭкономика сегодняНевские НовостиНациональная служба новостейНовый ДеньСусанинRT на русскомФАНПодробнее о событии«Газпром» заявил о намерении создать рекордный резерв газаИзвестиявчера в 21:55«Газпром» создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищахРБКвчера в 18:56«Газпром»: запасы газа в российских ПХГ достигли рекордных объемовФАН22 октября в 13:43«Газпром» предупредил, что запасов газа должно хватить на мартИнтерфакс22 октября в 15:34«Газпром» создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищахРоссийская газета22 октября в 14:34Россия намерена накопить рекордный объем газа в хранилищахТАСС22 октября в 13:54«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 млн кубовRT на русском22 октября в 15:58Показать ещёОценить502Поделиться